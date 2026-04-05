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Atelier d’initiation au modelage Médiathèque l’Atelier Plouescat

Atelier d’initiation au modelage Médiathèque l’Atelier Plouescat mardi 21 juillet 2026.

Lieu
Médiathèque l'Atelier
Adresse
14 Place du Dauphin
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Plouescat

Atelier d’initiation au modelage

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :
2026-07-21

À partir de 8 ans Sur inscription
Viens d’initier à l’argile avec l’artiste Eric Jonquais qui expose en ce moment à la médiathèque.   .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81 

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English :

L’événement Atelier d’initiation au modelage Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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