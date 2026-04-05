Atelier d’initiation au modelage Médiathèque l’Atelier Plouescat
Atelier d’initiation au modelage Médiathèque l’Atelier Plouescat mardi 21 juillet 2026.
Plouescat
Atelier d’initiation au modelage
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
À partir de 8 ans Sur inscription
Viens d’initier à l’argile avec l’artiste Eric Jonquais qui expose en ce moment à la médiathèque. .
Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
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English :
L’événement Atelier d’initiation au modelage Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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