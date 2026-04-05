Atelier d’initiation au modelage Médiathèque l’Atelier Plouescat

Plouescat

Atelier d’initiation au modelage

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

À partir de 8 ans Sur inscription

Viens d’initier à l’argile avec l’artiste Eric Jonquais qui expose en ce moment à la médiathèque. .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

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English :

L’événement Atelier d’initiation au modelage Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX