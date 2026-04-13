Atelier d’initiation aux échecs, Musée du jouet, La Ferté Macé

Atelier d’initiation aux échecs Samedi 23 mai, 19h00 Musée du jouet Orne

Durée 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:45:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Musées, une initiation aux échecs à 19h (45 minutes) permettra aux débutants curieux (enfants et adultes) de découvrir ce jeu emblématique. Organisé en partenariat avec l’association Les Amis des jeux.

Musée du jouet 32 Rue de la Victoire, 61600 La Ferté Macé, France La Ferté Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie +33233371097 https://www.musees-normandie.fr/musees-normandie/musee-du-jouet [{« type »: « email », « value »: « otsi.la-ferte-mace@flers-agglo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 37 10 97 »}] Le Musée du Jouet abrite une importante collection de jouets anciens allant du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. Il est situé dans les anciens Bains-Douches municipaux (inaugurés en 1932, ils ferment leurs portes en 1981). C’est au début des années 1990 que la municipalité entreprend d’y faire des travaux pour y accueillir le Musée du Jouet. Cette merveilleuse entreprise n’aurait pas pu voir le jour sans M. Guy Bonvalot, érudit local, professeur d’Allemand, et surtout grand collectionneur de jouets anciens. Il fut le premier donateur du musée et il est donc à l’origine de son édification. Rampe d’accès extérieur. Accueil de groupes (minimum 10 personnes) pour visite guidée ou simple.

À l’occasion de la Nuit des Musées, une initiation aux échecs à 19h (45 minutes) permettra aux débutants curieux (enfants et adultes) de découvrir ce jeu emblématique. Organisé en partenariat avec…

©Musée du jouet – La Ferté-Macé