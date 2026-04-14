Visite libre : soirée cosy et conviviale, Musée du jouet, La Ferté Macé

Visite libre : soirée cosy et conviviale Samedi 23 mai, 18h00 Musée du jouet Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

À l’occasion de la Nuit des Musées, le samedi 23 mai 2026, le Musée du Jouet propose une ouverture exceptionnelle et gratuite de 18h à 22h, placée sous le signe de la convivialité et de la détente.

Une expérience de visite différente, où le musée devient un espace feutré avec une atmosphère chaleureuse. Le public est invité à découvrir ou redécouvrir librement les collections, en famille ou entre amis. Tout au long de la soirée, de nombreux jeux seront mis à disposition pour tous les âges et toutes les envies : jeux d’ambiance, de stratégie, de cartes, de hasard ou encore de coopération….

Un espace coloriage accueillera petits et grands, tandis qu’un coin lecture « cocooning » offrira une parenthèse de lectures du soir. Pour prolonger ce moment convivial, des boissons chaudes ou fraîches ainsi qu’un espace de grignotage seront proposés.

À 19h, une initiation aux échecs (45 minutes) permettra aux débutants (enfants et adultes) curieux de découvrir ce jeu emblématique. La réservation est conseillée, le nombre de places étant limité.

Organisé par le Musée du Jouet de La Ferté-Macé en partenariat avec l’association Les Amis des jeux et la médiathèque La Grande-Nouvelle, cet événement se veut un véritable temps de partage, de découverte et de plaisir d’être ensemble, au cœur de la Nuit des Musées.

Jouer aux échecs en pyjama dinosaure au milieu d’une collection de jouets, c’est un rendez-vous unique à ne pas manquer ?!

Musée du jouet 32 Rue de la Victoire, 61600 La Ferté Macé, France La Ferté Macé 61600 La Ferté-Macé Orne Normandie +33233371097 https://www.musees-normandie.fr/musees-normandie/musee-du-jouet Le Musée du Jouet abrite une importante collection de jouets anciens allant du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. Il est situé dans les anciens Bains-Douches municipaux (inaugurés en 1932, ils ferment leurs portes en 1981). C’est au début des années 1990 que la municipalité entreprend d’y faire des travaux pour y accueillir le Musée du Jouet. Cette merveilleuse entreprise n’aurait pas pu voir le jour sans M. Guy Bonvalot, érudit local, professeur d’Allemand, et surtout grand collectionneur de jouets anciens. Il fut le premier donateur du musée et il est donc à l’origine de son édification. Rampe d’accès extérieur. Accueil de groupes (minimum 10 personnes) pour visite guidée ou simple.

À l’occasion de la Nuit des Musées, le samedi 23 mai 2026, le Musée du Jouet propose une ouverture exceptionnelle et gratuite de 18h à 22h, placée sous le signe de la convivialité et de la détente.

©Musée du jouet – Ville de La Ferté-Macé