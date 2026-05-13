Atelier d’initiation aux techniques du cinéma Association du Bourg L’Evesque Rennes Mardi 25 août, 18h00 Ille-et-Vilaine

Atelier

Animation de l’avant-séance, à l’association du Bourg L’Evesque, découverte et création des objets du pré-cinéma : Thaumatrope, flip book, kaléidoscope, ainsi que des livres inspirés de ces techniques optiques.

Rendez-vous dans la cours de l’Association du Bourg L’Evesque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-25T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-25T21:00:00.000+02:00

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Association du Bourg L’Evesque 16 rue papu Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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