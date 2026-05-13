Atelier d’initiation aux techniques du cinéma Association du Bourg L’Evesque Rennes
Atelier d’initiation aux techniques du cinéma Association du Bourg L’Evesque Rennes mardi 25 août 2026.
Atelier d’initiation aux techniques du cinéma Association du Bourg L’Evesque Rennes Mardi 25 août, 18h00 Ille-et-Vilaine
Atelier
Animation de l’avant-séance, à l’association du Bourg L’Evesque, découverte et création des objets du pré-cinéma : Thaumatrope, flip book, kaléidoscope, ainsi que des livres inspirés de ces techniques optiques.
Rendez-vous dans la cours de l’Association du Bourg L’Evesque.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-25T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-25T21:00:00.000+02:00
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Association du Bourg L’Evesque 16 rue papu Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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