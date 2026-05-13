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Atelier d’initiation aux techniques du cinéma Association du Bourg L’Evesque Rennes

Atelier d’initiation aux techniques du cinéma Association du Bourg L’Evesque Rennes

Atelier d’initiation aux techniques du cinéma Association du Bourg L’Evesque Rennes mardi 25 août 2026.

Lieu : Association du Bourg L'Evesque

Adresse : 16 rue papu

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Atelier d’initiation aux techniques du cinéma Association du Bourg L’Evesque Rennes Mardi 25 août, 18h00 Ille-et-Vilaine

Atelier

Animation de l’avant-séance, à l’association du Bourg L’Evesque, découverte et création des objets du pré-cinéma : Thaumatrope, flip book, kaléidoscope, ainsi que des livres inspirés de ces techniques optiques.
Rendez-vous dans la cours de l’Association du Bourg L’Evesque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-25T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-25T21:00:00.000+02:00

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Association du Bourg L’Evesque 16 rue papu Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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