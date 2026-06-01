Ciné plein-air : « Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne », Récipon (derrière le BAM), Rennes

Ciné plein-air : « Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne » Mercredi 22 juillet, 22h30 Récipon (derrière le BAM) Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T22:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-22T22:30:00+02:00 – 2026-07-22T23:59:00+02:00

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé La Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un pirate nommé Rackham le Rouge. Avec l’aide de Milou, du capitaine Haddock, un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de deux policiers maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la planète, et essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis, tous lancés dans cette course au trésor à la recherche d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense fortune…

États-Unis — Nouvelle-Zélande, 2011, 1h47 — À partir de 7 ans

La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.

Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.

En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes et sur ete.rennes.fr pour savoir si la séance est maintenue.

Récipon (derrière le BAM) 2 Rue André Trasbot, 35000 Rennes Rennes 35043 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « http://ete.rennes.fr »}]

Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.

Julien Mignot