Atelier d’initiation De la courge à la lanterne Lièpvre
mercredi 21 octobre 2026 · Lièpvre
Informations pratiques
Lièpvre
Atelier d’initiation De la courge à la lanterne
3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-28 12:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Découvrez les courges et laissez libre cours à votre imagination en les sculptant pour créer des lanternes originales ou effrayantes.
Après avoir découvert différentes variétés de courges, ainsi que leur histoire, les animateurs de la Ferme d’Argentin proposent de se munir de couteaux et de cuillères, afin de tailler, évider, découper des courges, en laissant libre cours à son imagination, pour créer des lanternes originales ou effrayantes.
Nombre de places limité
A partir de 7 ans Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte participant à l’atelier. .
3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com
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English :
Discover gourds and let your imagination run wild as you carve them to create original or spooky lanterns.
L’événement Atelier d’initiation De la courge à la lanterne Lièpvre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Val d’Argent
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