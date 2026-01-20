Informations pratiques

Lièpvre

La fabrication des navets salés

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-01

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-11-01

Lacto-fermentation discovery workshop at Ferme d’Argentin: peel and prepare salted turnips to be eaten later, in the traditional way.

Les humains utilisent la lactofermentation depuis des millénaires sur tous les continents pour conserver les végétaux. Il suffit d’un contenant adapté (jarre en terre cuite, tonneau) et de sel. Une fois le végétal stabilisé grâce à l’action des bactéries lactiques, il est possible de le conserver durant plusieurs mois. Des plats phares de notre gastronomie régionale sont issus de cette technique la choucroute et les navets salés.

Mettez la main à la pâte ou plutôt au navet pour les éplucher et les transformer en juliennes grâce à un curieux rabot. Ces juliennes seront ensuite mises à fermenter avec du sel pour obtenir de délicieux navets salés qui se dégustent avec de la charcuterie, comme la choucroute. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

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English :

Lacto-fermentation discovery workshop at Ferme d’Argentin: peel and prepare salted turnips to be eaten later, in the traditional way.

L’événement La fabrication des navets salés Lièpvre a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme du Val d’Argent