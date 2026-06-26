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Atelier d’initiation Manga Bibliothèque du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin

Atelier d’initiation Manga Bibliothèque du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Bibliothèque du Prieuré
Adresse
4 Rue du Prieuré
Ville
85370 Mouzeuil-Saint-Martin
Département
Vendée
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Tarif

Mouzeuil-Saint-Martin

Atelier d’initiation Manga

Bibliothèque du Prieuré 4 Rue du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Atelier d’initiation Manga
Atelier d’initiation Manga, par l’atelier Drawaki

Le mercredi 8 juillet.
Gratuit à partir de 11 ans.
Inscription obligatoire, places limitées.   .

Bibliothèque du Prieuré 4 Rue du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 87 31  biblio@mouzeuilsaintmartin.fr

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English :

Introductory Manga Workshop

L’événement Atelier d’initiation Manga Mouzeuil-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin

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