Atelier d’initiation Manga Bibliothèque du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin
Atelier d’initiation Manga Bibliothèque du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin mercredi 8 juillet 2026.
Mouzeuil-Saint-Martin
Atelier d’initiation Manga
Bibliothèque du Prieuré 4 Rue du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Atelier d’initiation Manga
Atelier d’initiation Manga, par l’atelier Drawaki
Le mercredi 8 juillet.
Gratuit à partir de 11 ans.
Inscription obligatoire, places limitées. .
Bibliothèque du Prieuré 4 Rue du Prieuré Mouzeuil-Saint-Martin 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 30 87 31 biblio@mouzeuilsaintmartin.fr
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English :
Introductory Manga Workshop
L’événement Atelier d’initiation Manga Mouzeuil-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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