Atelier dirigé dessin modèle vivant L’Îlot Bleu Quimperlé

Quimperlé

Atelier dirigé dessin modèle vivant

L’Îlot Bleu 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11

3 h le matin, croquis et exercices multiples avec un modèle vivant.

Ap-midi 1 à 2 poses longues selon.

Approche du dessin avec différents exercices, toutes techniques possibles.

Prévoir du papier en suffisance et son matériel de dessin, peinture, aquarelle…

Pour la pose longue, possibilité de travail en peinture/couleurs, à vos châssis… .

L’Îlot Bleu 25 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 95 31 79 56

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English :

L’événement Atelier dirigé dessin modèle vivant Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-12 par OT QUIMPERLE LES RIAS