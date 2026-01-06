Concert La Phaze (Punk rock drum’n’bass) La Loco Quimperlé

Concert La Phaze (Punk rock drum’n’bass)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 03:00:00

2026-06-26

LA PHASE

Groupe phare du punk rock et drum and bass français, originaire d’Angers, le groupe puise son inspiration dans divers univers dub, downtempo, hip-hop, free jazz et acid jazz, jungle, et ragga.

La qualité d’un concert de La Phaze se mesure en quantité de sueur déversée, de muscles sollicités, d’oreilles chatouillées et de sourires échangés.

Alors qui dit oui ???!!!

https://www.youtube.com/watch?v=FH-ddf9E1iY .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

