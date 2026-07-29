ATELIER D’ORIGAMI Lamalou-les-Bains

Informations pratiques

Lamalou-les-Bains

ATELIER D’ORIGAMI

Chemin du Verdale Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30 2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21 2026-10-28 2026-11-04 2026-11-11 2026-11-18 2026-11-25 2026-12-02 2026-12-09 2026-12-16 2026-12-23 2026-12-30 2027-01-06 2027-01-13

Le Club d’Origami du Grand Orb, organise des ateliers d’origami tous les mercredis après-midis à la Maison des Associations du Parc Danos, Chemin du Verdale, à Lamalou les Bains.

horaires jusqu’au 12 août inclus de 16 h à 19 h.

Reprise le 2 septembre horaires de 14 h à 17 h.

Participation 2 € par personne (adulte ou enfant à partir de 12 ans).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 06 88 52 24 19

Le Club d’Origami du Grand Orb, organise des ateliers d’origami tous les mercredis après-midis à la Maison des Associations du Parc Danos, Chemin du Verdale, à Lamalou les Bains.

Les ateliers ont les horaires suivants

– à partir d’aujourd’hui jusqu’au 12 août inclus de 16 h à 19 h.

– pas d’atelier du 13 août à fin août.

Reprise le 2 septembre horaires de 14 h à 17 h.

Participation financière 2 € par personne (adulte ou enfant à partir de 12 ans).

Les enfants devront être accompagnés par un adulte responsable.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de Keith qui dirige les ateliers. Vous pourrez le joindre au 06 88 52 24 19. .

Chemin du Verdale Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 88 52 24 19

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English : ATELIER D’ORIGAMI

The Grand Orb Origami Club organizes origami workshops every Wednesday afternoon at the Maison des Associations in Parc Danos, Chemin du Verdale, in Lamalou-les-Bains.

Schedule: Through August 12 (inclusive): 4:00 p.m. to 7:00 p.m.

Resuming September 2: Schedule: 2:00 p.m. to 5:00 p.m.

Fee: 2 ? per person (adults or children ages 12 and up).

REGISTRATION REQUIRED: 06 88 52 24 19

L’événement ATELIER D’ORIGAMI Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB