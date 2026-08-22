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AGENDA · Montaudin

Atelier doublage avec Olivier Fallavier à Montaudin Médiathèque de Montaudin Montaudin

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque de Montaudin · Montaudin

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque de Montaudin
Adresse
1 Place de l'Église
Ville
53220 Montaudin
Département
Mayenne
Tarif

Montaudin

Atelier doublage avec Olivier Fallavier à Montaudin

Médiathèque de Montaudin 1 Place de l’Église Montaudin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 15:00:00
fin : 2026-11-14 18:00:00

Date(s) :
2026-11-14

Découvrez l’art du doublage à la médiathèque de Montaudin
Olivier Fallavier vous propose de découvrir les ficelles du doublage dans le monde du cinéma.

Gratuit / 3h / à partir de 14 ans
Sur réservation

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Mayenne, Atmosphères53 et Gorron Cinéma   .

Médiathèque de Montaudin 1 Place de l’Église Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50  mediatheque.montaudin@bocage-mayennais.fr

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English :

Discover the Art of Voice Acting at the Montaudin Media Center

L’événement Atelier doublage avec Olivier Fallavier à Montaudin Montaudin a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme