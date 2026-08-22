Atelier doublage avec Olivier Fallavier à Montaudin Médiathèque de Montaudin Montaudin

Informations pratiques

Montaudin

Atelier doublage avec Olivier Fallavier à Montaudin

Médiathèque de Montaudin 1 Place de l’Église Montaudin Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Découvrez l’art du doublage à la médiathèque de Montaudin

Olivier Fallavier vous propose de découvrir les ficelles du doublage dans le monde du cinéma.

Gratuit / 3h / à partir de 14 ans

Sur réservation

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Mayenne, Atmosphères53 et Gorron Cinéma .

Médiathèque de Montaudin 1 Place de l’Église Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.montaudin@bocage-mayennais.fr

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English :

Discover the Art of Voice Acting at the Montaudin Media Center

L’événement Atelier doublage avec Olivier Fallavier à Montaudin Montaudin a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme