Atelier doublage avec Olivier Fallavier à Montaudin Médiathèque de Montaudin Montaudin
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque de Montaudin · Montaudin
Informations pratiques
Montaudin
Atelier doublage avec Olivier Fallavier à Montaudin
Médiathèque de Montaudin 1 Place de l’Église Montaudin Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 15:00:00
fin : 2026-11-14 18:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Découvrez l’art du doublage à la médiathèque de Montaudin
Olivier Fallavier vous propose de découvrir les ficelles du doublage dans le monde du cinéma.
Gratuit / 3h / à partir de 14 ans
Sur réservation
En partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Mayenne, Atmosphères53 et Gorron Cinéma .
Médiathèque de Montaudin 1 Place de l’Église Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 93 50 mediatheque.montaudin@bocage-mayennais.fr
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English :
Discover the Art of Voice Acting at the Montaudin Media Center
L’événement Atelier doublage avec Olivier Fallavier à Montaudin Montaudin a été mis à jour le 2026-08-22 par Bocage Mayennais Tourisme