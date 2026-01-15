Atelier Douceur d’autrefois à la Commanderie d’Arville

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17 16:30:00

Date(s) :

2026-02-17

Les boulangères de l’association le Feu de joie invitent les participants à confectionner leurs propres biscuits.

Atelier Douceur d’autrefois à la Commanderie d’Arville. Les boulangères de l’association le Feu de joie invitent les participants à confectionner leurs propres biscuits. S’inspirant d’une recette médiévale, petits et grands utilisent farine d’épeautre et de seigle, ainsi que miel et épices pour façonner leur création. L’atelier se conclut autour de l’ancien four à pain de la Commanderie lors de la cuisson. Chacun repart avec sa douceur sucrée, à déguster à la maison! 3 .

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The bakers from the Feu de joie association invite participants to make their own cookies.

L’événement Atelier Douceur d’autrefois à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-01-15 par ADT41