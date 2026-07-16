Atelier drone, Dock socioculturel de Païta, Païta
samedi 3 octobre 2026 · Dock socioculturel de Païta · Païta
Informations pratiques
Atelier drone Samedi 3 octobre, 13h00 Dock socioculturel de Païta Province Sud
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T04:00:00+02:00 – 2026-10-03T08:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T04:00:00+02:00 – 2026-10-03T08:00:00+02:00
Initiation au pilotage de drone
Atelier pour les jeunes de 12 à 17 ans souhaitant se familiariser avec les drones et en apprendre les fondamentaux en matière de pilotage et de réglementation.
Dock socioculturel de Païta Dock socioculturel, Doc Socio-Culturel, 227 RT1, Païta 98890, Nouvelle-Calédonie Païta 98889 Province Sud Nouvelle-Calédonie +687354404 https://mediatheque.paita.nc/ [{« type »: « phone », « value »: « 00687352182 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-paita.nc »}]
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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