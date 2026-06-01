Atelier du « Champs à l’assiette » : fabrication des pâtes animé par Panzani aux Arènes de Lutèce « , Arènes de Lutèce, Paris
Atelier du « Champs à l’assiette » : fabrication des pâtes animé par Panzani aux Arènes de Lutèce « , Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.
Atelier du « Champs à l’assiette » : fabrication des pâtes animé par Panzani aux Arènes de Lutèce » 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Découvrez les secrets de fabrication des pâtes lors d’un atelier ludique, pédagogique et gratuit animé par Panzani aux Arènes de Lutèce le 5 et 6 juin 2026 ! De la semoule de blé dur jusqu’à l’assiette, les enfants (et les plus grands !) pourront suivre toutes les étapes de transformation, mettre la main à la pâte et repartir avec une meilleure compréhension de ce qu’ils mangent. Une immersion gourmande et instructive dans l’univers de la pâte – qui fait partie de notre quotidien – au cœur d’un lieu chargé d’histoire !
Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Découvrez les secrets de fabrication des pâtes lors d’un atelier ludique, pédagogique et gratuit animé par Panzani aux Arènes de Lutèce le 5 et 6 juin 2026 ! #agridemain #jnagri2025 #jnagri
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