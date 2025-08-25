Atelier du Neez Super Parquet avenue du 18 juin 1940 Jurançon

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Durée 1h20 À partir de 12 ans

Le groupe Super Parquet défie les catégories, entre trad française, techno et musique expérimentale. Explorant une forêt primaire, le groupe puise son inspiration dans la tradition musicale du Massif central, faisant se percuter la cabrette, la boîte à bourdons et le banjo avec les setups électroniques les plus débridés.

Un mélange unique et singulier d’acoustique brute, tranchante, aux boucles électroniques et transmutations sonores, qui plonge le public dans une transe abyssale. Super Parquet parvient à produire un dialogue musical infiniment innovant.

C’est un groupe qui a joué ensuite sur de grandes scènes et festivals en France (les Vieilles Charrues, les Transmusicales de Rennes) et à l’international (le Woomex en Pologne, le Rooskild et même au Sgizet Festival à Budapest, le plus imposant festival d’Europe. .

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70 billetterie@ville-jurancon.fr

