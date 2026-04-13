Vélos en fête à Jurançon 2026 !, MAIRIE DE JURANÇON PLACE DU JUNQUÉ, Jurançon

Vélos en fête à Jurançon 2026 ! 28 – 31 mai MAIRIE DE JURANÇON PLACE DU JUNQUÉ Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T09:30:00+02:00 – 2026-05-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Vélos en fête à Jurançon 2026 !

Jurançon Territoire vélo se construit avec vous tour de roue après tour de roue. Tous les usages de la bicyclette sont mis à l’honneur. Cette année : Focus sur les voies vertes et le vélo du feminin en avant-première de l’arrivée du Tour feminin des Pyrenées le 14 Juin à Jurançon.

Pré-Programme : sous réserve de confirmations

Mardi 26/05 : Conférence « le vélo au féminin » avec Elisabeth Chevanne-Brunel ex cycliste pro et organisatrice du Tour féminin des Pyrénées; Laetitia Lanardoune Pau Béarn Mobilités; Virginie Gibanel Cycles Gibanel Jurançon; Velo-Égaux association. Atelier du Neez 18h30.

Vendredi 29/05: Découverte des stations Idecycle de Jurançon. Stand de prise en mains sur le marché de Jurançon Place du Junqué 9h/13h

Samedi 30/05 : 10h. / 13h. : Déambulation cyclopoétique et littéraire dans les quartiers. Départ Kiosque du Junqué

Samedi 30/05 : 15h. / 18h. : Dans le cadre de la Fête des vélos routes et voies vertes. Balade familiale sur la V81 voie verte des berges du Gave de Pau. Découverte des captages d’eau potable avec le Syndicat SMEP et son exploitant AGUR.Départ du Pôle Associatif et Sportif de Jurançon

Dimanche 31/05 : Circuit avec les Cyclos de l’ASCJ. Départ 8h Place du Junqué, ouvert à toutes et tous.

Et aussi : Dimanche 14/06

TOUR FÉMININ INTERNATIONAL DES PYRENEES 2026 professionnel. UCI.

3ème et dernière étape Nay – Jurançon en circuit, arrivée et podium final au Pôle Associatif et Sportif : village des équipes et partenaires. Animations autour du sport au féminin avec des associations jurançonnaises.

MAIRIE DE JURANÇON PLACE DU JUNQUÉ MAIRIE DE JURANÇON PLACE DU JUNQUÉ JURANÇON Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Jurançon territoire vélo se construit tour de roue après tour de roue en mettant à l’honneur tous les usages du vélo, du quotidien à la compétition !