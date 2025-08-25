Atelier du Neez Tremplin Jazz avenue du 18 juin 1940 Jurançon

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Durée 2h30 À partir de 14 ans

Quatre formations françaises ou européennes, sélectionnées par Tonnerre de Jazz, vous proposeront de découvrir leur musique, enrichie par les courants musicaux les plus divers (du blues aux musiques du monde, de l’électro au swing…).

Plus que jamais, le jazz reste une musique vivante à découvrir !

Un jury de professionnels désignera le groupe lauréat, tandis que le public pourra voter lui aussi pour son coup de cœur. Dans le cadre de ce treizième tremplin, et pour souligner le centenaire de Miles Davis, chaque groupe jouera l’une de ses compositions. .

avenue du 18 juin 1940 L’Atelier du Neez Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 19 70 billetterie@ville-jurancon.fr

