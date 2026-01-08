Gilad Hekselman trio Downhill From Here! Atelier du Neez Jurançon

Gilad Hekselman trio Downhill From Here!

Atelier du Neez 27 Avenue Bagnell Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 19 EUR

Début : 2026-04-24

Gilad Hekselman, Guitare

Orlando Le Flemin, Contrebasse

Jeff Ballard, Batterie

Voici le retour dans notre programmation d’un des chefs de file de la nouvelle génération des guitaristes de jazz !

Surnommé le Petit Prince be-bop des 6 cordes, Gilad a de quoi enthousiasmer une douzaine d’albums au compteur ! Si son jeu est reconnaissable entre tous, il étonne toujours par sa fraîcheur et sa faculté de se renouveler au fil des années.

A l’écouter, on pense à Bill Frisell pour l’abstraction, Pat Metheny pour le côté atmosphérique, Larry Coryell pour les réminiscences de jazz fusion sans oublier ses influences, dont John Scofield.

Parler du talent de Gilad donne le vertige excellence de ses compositions et virtuosité de ses interprétations. Musicien des plus inventifs de son époque, il offre une musique volubile et accessible à tous les publics. .

Atelier du Neez 27 Avenue Bagnell Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

English : Gilad Hekselman trio Downhill From Here!

