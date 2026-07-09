Atelier du petit naturaliste avenue de le Côte d’Argent Le Teich
mercredi 9 septembre 2026 · avenue de le Côte d'Argent · Le Teich
Informations pratiques
Le Teich
Atelier du petit naturaliste
avenue de le Côte d’Argent Relais nature Le Teich Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 16:30:00
Date(s) :
2026-09-09
Ecole buissonnière au bord de la Leyre avec un animateur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne! Les enfants de 7 à 11 ans deviendront, le temps d’un après-midi, des explorateurs en quête de découvertes naturalistes! Les thématiques changeront au fil des dates; des oiseaux aux insectes en passant par les plantes, nous éveillerons leur curiosité grâce à des approches ludiques et participatives.
Animation gratuite sur réservation . Présence nécessaire d’un adulte par enfant ou fratrie. .
avenue de le Côte d’Argent Relais nature Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier du petit naturaliste
L’événement Atelier du petit naturaliste Le Teich a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Le Teich
À voir aussi à Le Teich (Gironde)
- Atelier nature au Lescarret route de Balanos Le Teich 16 juillet 2026
- Découverte du canoë traditionnel deux places Rue du Port Le Teich 24 juillet 2026
- Initiation au kayak de mer dans le delta du Bassin d’Arcachon Maison de la nature Rue du port Le Teich 30 juillet 2026
- Les ailes de la nuit Rue du port Le Teich 14 août 2026
- Exploration botanique alliances cachées des plantes et des animaux Rue du Port Le Teich 11 octobre 2026