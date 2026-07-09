Atelier du petit naturaliste avenue de le Côte d’Argent Le Teich

Informations pratiques

Le Teich

Atelier du petit naturaliste

avenue de le Côte d’Argent Relais nature Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 14:00:00

fin : 2026-09-09 16:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Ecole buissonnière au bord de la Leyre avec un animateur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne! Les enfants de 7 à 11 ans deviendront, le temps d’un après-midi, des explorateurs en quête de découvertes naturalistes! Les thématiques changeront au fil des dates; des oiseaux aux insectes en passant par les plantes, nous éveillerons leur curiosité grâce à des approches ludiques et participatives.

Animation gratuite sur réservation . Présence nécessaire d’un adulte par enfant ou fratrie. .

avenue de le Côte d’Argent Relais nature Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Atelier du petit naturaliste

L’événement Atelier du petit naturaliste Le Teich a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Le Teich