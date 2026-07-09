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AGENDA · Le Teich

Atelier du petit naturaliste avenue de le Côte d’Argent Le Teich

mercredi 9 septembre 2026 · avenue de le Côte d'Argent · Le Teich

Atelier du petit naturaliste avenue de le Côte d’Argent Le Teich

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
avenue de le Côte d'Argent
Adresse
Relais nature
Ville
33470 Le Teich
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Le Teich

Atelier du petit naturaliste

avenue de le Côte d’Argent Relais nature Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 14:00:00
fin : 2026-09-09 16:30:00

Date(s) :
2026-09-09

Ecole buissonnière au bord de la Leyre avec un animateur du Parc naturel régional des Landes de Gascogne! Les enfants de 7 à 11 ans deviendront, le temps d’un après-midi, des explorateurs en quête de découvertes naturalistes! Les thématiques changeront au fil des dates; des oiseaux aux insectes en passant par les plantes, nous éveillerons leur curiosité grâce à des approches ludiques et participatives.
Animation gratuite sur réservation . Présence nécessaire d’un adulte par enfant ou fratrie.   .

avenue de le Côte d’Argent Relais nature Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33  maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr

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English : Atelier du petit naturaliste

L’événement Atelier du petit naturaliste Le Teich a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Le Teich

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