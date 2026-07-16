LANDES DE GASCOGNE – Les visiteurs du soir à la réserve ornithologique du Teich, Entrée de la Réserve ornithologique du Teich (33470), Le Teich

mercredi 26 août 2026 · Entrée de la Réserve ornithologique du Teich (33470) · Le Teich

Informations pratiques

LANDES DE GASCOGNE – Les visiteurs du soir à la réserve ornithologique du Teich Mercredi 26 août, 19h30 Entrée de la Réserve ornithologique du Teich (33470) Gironde

Plein tarif : 24 € — Enfants : 15 € — Famille (2A + 2E) : 70 €. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T19:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T19:30:00+02:00 – 2026-08-26T22:30:00+02:00

Au cœur du Bassin d’Arcachon, la Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon vous propose une découverte de la réserve ornithologique du Teich accompagnée par un guide naturaliste.

Cette balade accompagnée par un guide naturaliste vous permet de découvrir au crépuscule la Réserve Ornithologique du Teich et les espèces qui la peuplent. Dans le silence et l’intimité de la nuit montante, les bruits, les chants, les cris des oiseaux prennent un relief exceptionnel.

Horaire de départ donné lors de la réservation, retour à la nuit.

Toutes les dates d’août 2026 :

3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 25, 26 août.

Informations pratiques :

Réservation obligatoire.

Plein tarif : 24 € — Enfants : 15 € — Famille : 70 €.

Durée : 3h, horaire de départ précisé à la réservation, retour à la nuit tombée.

Informations et réservations par mail à maison-nature-canoe@parc-landes-de-gascogne.fr ou par téléphone au +33 5 24 73 37 33.

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Balade accompagnée par un guide naturaliste pour découvrir à l’orée de la nuit la Réserve Ornithologique du Teich et les espèces qui la peuplent.