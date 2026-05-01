Saint-Hilaire-de-Voust

Atelier du poney

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 15:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Atelier du poney

Atelier du poney, lundi 25/05 de 15h à 17h .

3 La Barotière Saint-Hilaire-de-Voust 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 60 88 98 36 lolita.85g@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pony workshop

L’événement Atelier du poney Saint-Hilaire-de-Voust a été mis à jour le 2026-05-19 par CDT85