Atelier Du signe à la couleur, une écriture naturelle à la Médiathèque de Nommay La Foyothèque, médiathèque Nommay jeudi 9 juillet 2026.

Nommay

Atelier Du signe à la couleur, une écriture naturelle à la Médiathèque de Nommay

La Foyothèque, médiathèque 18B Grande Rue Nommay Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Et si les mots devenaient gestes, traces et couleurs ?

La Foyothèque vous invite à un atelier artistique animé par Line Fechtmeister et à partager en famille, où petits et grands exploreront une écriture libre, inspirée par la nature du trait, du mouvement et de la couleur.

Du signe à la couleur, une écriture naturelle

Un moment de création pour laisser parler l’imaginaire, observer, expérimenter et composer ensemble.

Deux séances au choix 17h30 ou 19h

La Foyothèque 18B Grande rue 25600 NOMMAY

Atelier gratuit sur inscription 03 81 94 70 12

Venez en famille découvrir le plaisir d’un langage qui se dessine autant qu’il s’écrit. .

La Foyothèque, médiathèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Du signe à la couleur, une écriture naturelle à la Médiathèque de Nommay

L’événement Atelier Du signe à la couleur, une écriture naturelle à la Médiathèque de Nommay Nommay a été mis à jour le 2026-06-15 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)