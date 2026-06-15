Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Du signe à la couleur, une écriture naturelle à la Médiathèque de Nommay La Foyothèque, médiathèque Nommay

Atelier Du signe à la couleur, une écriture naturelle à la Médiathèque de Nommay La Foyothèque, médiathèque Nommay jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : La Foyothèque, médiathèque

Adresse : 18B Grande Rue

Ville : 25600 Nommay

Département : Doubs

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Nommay

Atelier Du signe à la couleur, une écriture naturelle à la Médiathèque de Nommay

La Foyothèque, médiathèque 18B Grande Rue Nommay Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Et si les mots devenaient gestes, traces et couleurs ?

La Foyothèque vous invite à un atelier artistique animé par Line Fechtmeister et à partager en famille, où petits et grands exploreront une écriture libre, inspirée par la nature du trait, du mouvement et de la couleur.

Du signe à la couleur, une écriture naturelle

Un moment de création pour laisser parler l’imaginaire, observer, expérimenter et composer ensemble.

Deux séances au choix 17h30 ou 19h
La Foyothèque 18B Grande rue 25600 NOMMAY
Atelier gratuit sur inscription 03 81 94 70 12

Venez en famille découvrir le plaisir d’un langage qui se dessine autant qu’il s’écrit.   .

La Foyothèque, médiathèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12  mediatheque-nommay@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Du signe à la couleur, une écriture naturelle à la Médiathèque de Nommay

L’événement Atelier Du signe à la couleur, une écriture naturelle à la Médiathèque de Nommay Nommay a été mis à jour le 2026-06-15 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)

À voir aussi à Nommay (Doubs)