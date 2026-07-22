Atelier duo nature Erquy
mercredi 22 juillet 2026 · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Atelier duo nature
Plage de caroual Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Envie de partager un moment unique avec votre enfant les pieds dans le sable ?
On se retrouve avec Marina (animatrice nature) pour l’atelier Duo Nature, une activité qui sort de l’ordinaire.
Au programme 2h30 d’immersion nature, de jeux sensoriels pour explorer le littoral et d’initiation au Land’Art pour créer ensemble avec les trésors de la plage. Un moment simple, complice et ressourçant. .
Plage de caroual Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Atelier duo nature Erquy a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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