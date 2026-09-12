Atelier DUO Parent Enfant de Kinésiologie Ludique® (Epoisses) Maison de Joie Époisses

Informations pratiques

Époisses

Atelier DUO Parent Enfant de Kinésiologie Ludique® (Epoisses)

Maison de Joie 1 Rue du Bedeau Époisses Côte-d’Or

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12 11:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Atelier Duo Parent-Enfant CAP vers une rentrée complice et sereine (4 ans 11 ans) (ou grand parent)

Un moment privilégié à partager avec votre enfant pour préparer la rentrée de façon ludique et positive.

Cet atelier est conçu pour renforcer la complicité, aborder ensemble cette nouvelle rentrée en toute sérénité par la pratique de mouvements en duo tout en s’amusant.

Objectif vivre la rentrée avec plus de sérénité, renforcer la complicité et développer la confiance de chacun.

Ici, pas de performance, juste le plaisir d’explorer le mouvement et d’écouter son corps ensemble !

??Précy sous Thil Mardi 25/08 15h-16h

??Epoisses Mercredi 26/08 & Samedi 12/09 10h30-11h30

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Chaque atelier est un espace bienveillant où chacun explorera un objectif personnel, définit par le test musculaire, à travers des mouvements ludiques et concrets, et une relaxation guidée pour l’ancrage.

Différents des séances de kinésiologie individuelles, ces ateliers sont un complément et une opportunité de pratiquer la kinésiologie autrement.

Durant ces temps collectifs, votre individualité est prise en compte, par un objectif personnalisé dans la thématique proposée.

Chaque atelier est un moment chaleureux et convivial, accessible à tous, mêlant mouvements simples, jeux corporels, respiration et temps de ressenti.

Aucun prérequis pour y participer, juste l’envie de bouger pour prendre soin de soi et se faire du bien.

2 lieux Epoisses, à la Maison de Joie | Précy sous Thil, au Studio Serein Yoga

Nombre de places limitées à 10 pers. (5 duos 1 enfant/1 adulte) / atelier Inscription obligatoire .

Maison de Joie 1 Rue du Bedeau Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 82 08 06 contact@ackinesiologie.fr

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English : Atelier DUO Parent Enfant de Kinésiologie Ludique® (Epoisses)

L’événement Atelier DUO Parent Enfant de Kinésiologie Ludique® (Epoisses) Époisses a été mis à jour le 2026-08-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)