Les Caprices de Cupidon Espace Rencontres et Loisirs Époisses
samedi 5 septembre 2026 · Espace Rencontres et Loisirs · Époisses
Informations pratiques
Époisses
Les Caprices de Cupidon
Espace Rencontres et Loisirs 2 rue de la Gare Époisses Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-06 17:30:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06
Les Caprices de Cupidon , hôtel de charme à la campagne… Un directeur précieux, une soubrette naïve, un jardinier distrait, un couple illégitime, une femme venue se reposer avec sa mère…
Week-end à première vue tout à fait normal. Hélas ! C’était compter sans les aléas de la campagne et rien ne se passe comme prévu. Et il va falloir gérer les divers événements !
Voilà les ingrédients de la nouvelle pièce de Viviane Tardivel que nous vous proposons cette année.
Comme d’habitude, portes qui claquent, mensonges en cascade, quiproquos en tout genre… et des chassés-croisés de tous ces personnages dont les rencontres peuvent être détonantes et là… il va falloir faire preuve d’imagination ! Cupidon va avoir de boulot ! .
Espace Rencontres et Loisirs 2 rue de la Gare Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 64 76 74 feesartscene@gmail.com
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English : Les Caprices de Cupidon
L’événement Les Caprices de Cupidon Époisses a été mis à jour le 2026-08-05 par OT des Terres d’Auxois