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Bain de gongs sous l’éclipse de soleil Maison de joie Époisses

mercredi 12 août 2026 · Maison de joie · Époisses

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Maison de joie
Adresse
1 Rue du Bedeau
Ville
21460 Époisses
Département
Côte-d'Or
Tarif
22 22 22 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Époisses

Bain de gongs sous l’éclipse de soleil

Maison de joie 1 Rue du Bedeau Époisses Côte-d’Or

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:30:00
fin : 2026-08-12 21:45:00

Date(s) :
2026-08-12

S’allonger, fermer les yeux, écouter….
Un voyage vibratoire au coeur de soi.
Parmi les bénéfices harmonise le système nerveux, active la régénération cellulaire, débloque les émotions accumulées, clarifie le mental, stimule taux vibratoire et circulation énergétique, ouvre la reliance avec d’autres plans de conscience…   .

Maison de joie 1 Rue du Bedeau Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 34 06 02  eleonore@maisondejoie.fr

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English : Bain de gongs sous l’éclipse de soleil

L’événement Bain de gongs sous l’éclipse de soleil Époisses a été mis à jour le 2026-07-21 par OT des Terres d’Auxois

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