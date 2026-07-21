Bain de gongs sous l’éclipse de soleil Maison de joie Époisses

Informations pratiques

Époisses

Bain de gongs sous l’éclipse de soleil

Maison de joie 1 Rue du Bedeau Époisses Côte-d’Or

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:30:00

fin : 2026-08-12 21:45:00

Date(s) :

2026-08-12

S’allonger, fermer les yeux, écouter….

Un voyage vibratoire au coeur de soi.

Parmi les bénéfices harmonise le système nerveux, active la régénération cellulaire, débloque les émotions accumulées, clarifie le mental, stimule taux vibratoire et circulation énergétique, ouvre la reliance avec d’autres plans de conscience… .

Maison de joie 1 Rue du Bedeau Époisses 21460 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 34 06 02 eleonore@maisondejoie.fr

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English : Bain de gongs sous l’éclipse de soleil

L’événement Bain de gongs sous l’éclipse de soleil Époisses a été mis à jour le 2026-07-21 par OT des Terres d’Auxois