ATELIER ECONOMIE CIRCULAIRE Gatuzières
ATELIER ECONOMIE CIRCULAIRE Gatuzières mercredi 17 juin 2026.
Gatuzières
ATELIER ECONOMIE CIRCULAIRE
Ancien temple Gatuzières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 09:00:00
fin : 2026-06-17 12:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Le foyer rural de Gatuzières organise un atelier sur l’économie circulaire à l’ancien temple de Gatuzières. Atelier gratuit et sur réservation. Repas partagé après l’atelier.
Le mercredi 17 juin, de 9h à 12h, le foyer rural de Gatuzières organise un atelier sur l’économie circulaire à l’ancien temple de Gatuzières. Cet atelier est gratuit et sur réservation au 06 75 14 94 16. Repas partagé après l’atelier.
Évènement soutenu par le Crédit Agricole du Languedoc. .
Ancien temple Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 6 75 14 94 16
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English :
The Foyer Rural de Gatuzières organizes a workshop on the circular economy at the old Gatuzières temple. Free workshop, by reservation only. Shared meal after the workshop.
L’événement ATELIER ECONOMIE CIRCULAIRE Gatuzières a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes