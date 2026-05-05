Gatuzières

ATELIER ECONOMIE CIRCULAIRE

Ancien temple Gatuzières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 09:00:00

fin : 2026-06-17 12:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Le foyer rural de Gatuzières organise un atelier sur l’économie circulaire à l’ancien temple de Gatuzières. Atelier gratuit et sur réservation. Repas partagé après l’atelier.

Le mercredi 17 juin, de 9h à 12h, le foyer rural de Gatuzières organise un atelier sur l’économie circulaire à l’ancien temple de Gatuzières. Cet atelier est gratuit et sur réservation au 06 75 14 94 16. Repas partagé après l’atelier.

Évènement soutenu par le Crédit Agricole du Languedoc. .

Ancien temple Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 6 75 14 94 16

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English :

The Foyer Rural de Gatuzières organizes a workshop on the circular economy at the old Gatuzières temple. Free workshop, by reservation only. Shared meal after the workshop.

L’événement ATELIER ECONOMIE CIRCULAIRE Gatuzières a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes