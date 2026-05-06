CONCERT TUTTI QUANTI Moulin des Brasseurs Gatuzières

Gatuzières

CONCERT TUTTI QUANTI

Moulin des Brasseurs Mas Prades Gatuzières Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concert de Tutti Quanti, musique festive du sud de l’Italie.

Ouverture du bar et du point de vente de 10h à 00h. Concert à 20h30 ; petite restauration faite maison et avec des produits locaux !

Samedi 20 juin, concert de Tutti Quanti (musique festive du sud de l’Italie) au Moulin des Brasseurs !

Tutti Quanti propose un voyage dépaysant autour de la Pizzica, musique festive des Pouilles en Italie à laquelle la Grèce et le Maghreb tout proches insufflent d’envoûtants accents orientaux. Les voix, puissantes et sauvages, s’appuient sur une formation instrumentale endiablée, rythmée par l’accordéon, les percussions et le bouzouki, pour un concert chaleureux et convivial, énergique et poétique à la fois. A écouter et à danser, selon affinités !

Ouverture du Bar et du point de vente de 10h à 00h. Concert à 20h30.

Les tireuses seront branchées avec un large choix de bières et softs à la pression!

Petite restauration faite maison et avec des produits locaux !

Entrée libre, participation au chapeau. .

Moulin des Brasseurs Mas Prades Gatuzières 48150 Lozère Occitanie +33 4 48 50 00 83

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English :

Concert by Tutti Quanti, festive music from southern Italy.

Bar and sales point open from 10am to midnight. Concert at 8:30 p.m.; home-cooked snacks with local produce!

L’événement CONCERT TUTTI QUANTI Gatuzières a été mis à jour le 2026-05-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes