Atelier Ecoprint M.A Nature Pern
Atelier Ecoprint M.A Nature Pern mercredi 10 juin 2026.
Pern
Atelier Ecoprint M.A Nature
1445 chemin de Laromiguière Pern Lot
Tarif : 36 – 36 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 17:00:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-26
Nous prendrons le temps de faire une cueillette de plantes et autres végétaux sur les bords des chemins
Nous prendrons le temps de faire une cueillette de plantes et autres végétaux sur les bords des chemins. Puis nous réaliserons des impressions végétales sur du coton, du lin grâce à la technique de l’Ecoprint basé sur la compression des végétaux, du passage dans des bains et leur cuisson.
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1445 chemin de Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com
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English :
We’ll take the time to gather plants and other vegetation along the paths
L’événement Atelier Ecoprint M.A Nature Pern a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cahors Vallée du Lot
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