Pern

Atelier Ecoprint M.A Nature

1445 chemin de Laromiguière Pern Lot

Tarif : 36 – 36 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 17:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-26

Nous prendrons le temps de faire une cueillette de plantes et autres végétaux sur les bords des chemins

Nous prendrons le temps de faire une cueillette de plantes et autres végétaux sur les bords des chemins. Puis nous réaliserons des impressions végétales sur du coton, du lin grâce à la technique de l’Ecoprint basé sur la compression des végétaux, du passage dans des bains et leur cuisson.

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1445 chemin de Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com

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English :

We’ll take the time to gather plants and other vegetation along the paths

L’événement Atelier Ecoprint M.A Nature Pern a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Cahors Vallée du Lot