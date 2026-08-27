Atelier écriture Collectif souletin Mauléon-Licharre

Informations pratiques

Mauléon-Licharre

Atelier écriture

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 14:30:00

fin : 2026-10-06 16:30:00

Date(s) :

2026-10-06

Le Collectif souletin vous invite à participer à l’atelier d’écriture qui se tient à Mauléon, en Soule.

Vous vous exercerez à écrire des textes sur un thème imposé ou bien vous laisserez libre cours à votre imagination. Un moment de création pour exprimer votre style et votre imagination. .

Collectif souletin 14 rue des frères Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64

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English : Atelier écriture

L’événement Atelier écriture Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque