Atelier écriture Café Riou Morannes sur Sarthe-Daumeray

Informations pratiques

Morannes sur Sarthe-Daumeray

Atelier écriture

Café Riou 15 Rue de la Croix Verte Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 18:30:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29

Atelier d’écriture au Café Riou à Morannes libérez votre créativité avec les mots

Venez jouer avec les mots ! Jean Lou vous invite à le rejoindre à un atelier d’écriture. Cet atelier est destiné à tous ceux que l’écriture attire, qui souhaitent développer leur créativité, explorer différents types d’écriture, échanger en confiance au sein d’un groupe de personnes partageant les textes nés en atelier. Chacun se surprend à trouver sa plume, à bricoler ses textes dans l’enthousiasme, la convivialité, voire l’humour, et se nourrit de ceux des autres.

Informations Jean-Lou au 06 32 26 75 75 | Renseignement cafepereriou@gmail.com

Café du Père Riou (15 rue de la croix verte) Morannes .

Café Riou 15 Rue de la Croix Verte Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire catherine@north.fr

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English :

Writing Workshop at Café Riou in Morannes: Unleash Your Creativity with Words

L’événement Atelier écriture Morannes sur Sarthe-Daumeray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe