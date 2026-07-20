Informations pratiques

Morannes sur Sarthe-Daumeray

Visite commentée de Chemiré sur Sarthe

Place de l’église Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Amateurs de patrimoine et d’histoire… cette visite découverte et commentée de Chemiré sur Sarthe est faite pour vous ! Chemiré, un village chargé d’histoires…

Organisée par l’Association Découverte et Sauvegarde du Patrimoine

Au détour des ruelles pittoresques, découvrez les trésors de Chemiré-surSarthe. De l’église Saint-Jacques qui domine le village au pont de Bréaud qui enjambe la boire du Rossignol, nous vous conterons l’histoire de ce village lors d’une agréable balade.

Une belle occasion de découvrir les trésors cachés de Morannes et de porter un nouveau regard sur son patrimoine.

Tout public | Gratuit | Durée 2h

Pensez à réserver au 06 80 02 14 59

Place de l’église Chemiré Sur Sarthe .

Place de l’église Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 11 11 40 92 danyclemot@orange.fr

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English :

For lovers of heritage and history… this guided discovery tour of Chemiré-sur-Sarthe is just for you! Chemiré, a village steeped in history…

L’événement Visite commentée de Chemiré sur Sarthe Morannes sur Sarthe-Daumeray a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe