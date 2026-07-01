Informations pratiques

Morannes sur Sarthe-Daumeray

Initiation et découverte de la pêche

3 quai des Moulins Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Venez découvrir les joies de la pêche lors d’une animation ludique. Apprenez les bases, ressentez l’excitation de votre première prise et repartez avec des souvenirs inoubliables !

Avis aux curieux ! Envie de découvrir la pêche ou la faire découvrir à vos proches ? Venez tester la pêche au coup sur sur les bords de Sarthe à Morannes avec la fédération de pêche. Un animateur vous accompagnera dans la découverte de la pratique et vous partagera ses conseils.

Activité ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes.

Le matériel et le droit de pêche sont fournis.

Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation.

A partir de 6 ans

Durée 2h30

Sur inscription obligatoire. .

3 quai des Moulins Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09

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English :

Come discover the joys of fishing during a fun-filled activity. Learn the basics, experience the thrill of your first catch, and leave with unforgettable memories!

L’événement Initiation et découverte de la pêche Morannes sur Sarthe-Daumeray a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe