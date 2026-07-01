Initiation et découverte de la pêche Morannes sur Sarthe-Daumeray
jeudi 30 juillet 2026 · Morannes sur Sarthe-Daumeray
Informations pratiques
Morannes sur Sarthe-Daumeray
Initiation et découverte de la pêche
3 quai des Moulins Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Venez découvrir les joies de la pêche lors d’une animation ludique. Apprenez les bases, ressentez l’excitation de votre première prise et repartez avec des souvenirs inoubliables !
Avis aux curieux ! Envie de découvrir la pêche ou la faire découvrir à vos proches ? Venez tester la pêche au coup sur sur les bords de Sarthe à Morannes avec la fédération de pêche. Un animateur vous accompagnera dans la découverte de la pratique et vous partagera ses conseils.
Activité ouverte aux enfants (à partir de 6 ans) et aux adultes.
Le matériel et le droit de pêche sont fournis.
Carte de pêche offerte pour les moins de 12 ans à l’issue de l’animation.
A partir de 6 ans
Durée 2h30
Sur inscription obligatoire. .
3 quai des Moulins Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09
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English :
Come discover the joys of fishing during a fun-filled activity. Learn the basics, experience the thrill of your first catch, and leave with unforgettable memories!
L’événement Initiation et découverte de la pêche Morannes sur Sarthe-Daumeray a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe