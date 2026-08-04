Atelier écriture partagé Maison d’accueil de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Talmont-Saint-Hilaire

Atelier écriture partagé

Maison d’accueil de Bourgenay 474 avenue Notre Dame Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

.

Maison d’accueil de Bourgenay 474 avenue Notre Dame Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 62 73 28 29 frederiquecouillard@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier écriture partagé Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral