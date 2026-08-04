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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Atelier écriture partagé Maison d’accueil de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire

samedi 22 août 2026 · Maison d'accueil de Bourgenay · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison d'accueil de Bourgenay
Adresse
474 avenue Notre Dame
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Atelier écriture partagé

Maison d’accueil de Bourgenay 474 avenue Notre Dame Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

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Maison d’accueil de Bourgenay 474 avenue Notre Dame Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 62 73 28 29  frederiquecouillard@gmail.com

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English :

L’événement Atelier écriture partagé Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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