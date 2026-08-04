AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire
Atelier écriture partagé Maison d’accueil de Bourgenay Talmont-Saint-Hilaire
samedi 22 août 2026 · Maison d'accueil de Bourgenay · Talmont-Saint-Hilaire
Informations pratiques
Talmont-Saint-Hilaire
Atelier écriture partagé
Maison d’accueil de Bourgenay 474 avenue Notre Dame Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00
Date(s) :
2026-08-22
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Maison d’accueil de Bourgenay 474 avenue Notre Dame Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 62 73 28 29 frederiquecouillard@gmail.com
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English :
L’événement Atelier écriture partagé Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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