Atelier Ecriture partagée La Boissière-des-Landes
Atelier Ecriture partagée La Boissière-des-Landes lundi 13 avril 2026.
Atelier Ecriture partagée
Salle des associations La Boissière-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-27 16:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-18 2026-06-01 2026-06-15
.
Salle des associations La Boissière-des-Landes 85430 Vendée Pays de la Loire +33 6 01 61 20 93 activage@vendeegrandlittoral.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Ecriture partagée La Boissière-des-Landes a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral