Atelier en famille ! Lille
Atelier en famille ! Lille samedi 28 février 2026.
Atelier en famille !
32 rue de la Monnaie Lille Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 15:00:00
fin : 2026-02-28 16:30:00
Date(s) :
2026-02-28
L’atelier des Petites Mains et l’équipe du musée propose une activité sous le signe de l’estampe. Les familles sont ainsi invitées à partager une intiation à l’art de l’impression sur le thème de la maison et de la façade.
**Activité ouverte à 1 parent + 1 enfant**
32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr
English :
The Petites Mains workshop and the museum team offer a printmaking activity. Families are invited to share an initiation to the art of printing on the theme of the house and the facade.
**Activity open to 1 parent + 1 child**
