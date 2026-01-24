Atelier en famille !

32 rue de la Monnaie Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 16:30:00

Date(s) :

2026-02-28

L’atelier des Petites Mains et l’équipe du musée propose une activité sous le signe de l’estampe. Les familles sont ainsi invitées à partager une intiation à l’art de l’impression sur le thème de la maison et de la façade.

**Activité ouverte à 1 parent + 1 enfant**

L’atelier des Petites Mains et l’équipe du musée propose une activité sous le signe de l’estampe. Les familles sont ainsi invitées à partager une intiation à l’art de l’impression sur le thème de la maison et de la façade.

**Activité ouverte à 1 parent + 1 enfant** .

32 rue de la Monnaie Lille 59021 Nord Hauts-de-France +33 3 28 36 84 00 mhc@mairie-lille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Petites Mains workshop and the museum team offer a printmaking activity. Families are invited to share an initiation to the art of printing on the theme of the house and the facade.

**Activity open to 1 parent + 1 child**

L’événement Atelier en famille ! Lille a été mis à jour le 2026-01-24 par Hauts-de-France Tourisme