Atelier en famille Mondes flottants Meymac

Atelier en famille Mondes flottants

6 Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Après une découverte des Nymphéas de Claude Monet, venez pratiquer le suminagashi, technique japonais qui fait flotter l’encre sur l’eau. Par Sarah Melen

Dès 7 ans, gratuit, nombre de places limité sur réservation conseillée .

6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr

