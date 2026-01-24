Atelier en famille Mondes flottants Meymac
6 Place de l’Église Meymac Corrèze
Gratuit
Après une découverte des Nymphéas de Claude Monet, venez pratiquer le suminagashi, technique japonais qui fait flotter l’encre sur l’eau. Par Sarah Melen
Dès 7 ans, gratuit, nombre de places limité sur réservation conseillée .
6 Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 46 19 90 microfolie@meymac.fr
