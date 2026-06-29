Atelier en famille Paysages, risques littoraux et adaptation Route de la Corniche Hendaye
Atelier en famille Paysages, risques littoraux et adaptation Route de la Corniche Hendaye mercredi 15 juillet 2026.
Hendaye
Atelier en famille Paysages, risques littoraux et adaptation
Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre du programme de sensibilisation aux risques littoraux développé avec la Communauté d’Agglomération Pays basque, nous vous proposons cette activité familiale sur le littoral.
Traitant des plages, de l’érosion et de l’adaptation au changement climatique, cet atelier créatif arts et sciences côtes rocheuses / côtes sableuses vous propose une découverte scientifique du sable ainsi qu’une mise en scène créative de ce matériau autour de votre plage idéale .
Ensuite, vous pourrez vous mettre dans la peau du maire d’une commune confrontée à l’érosion et découvrir la stratégie de gestion du trait de côte mise en place sur les communes du littoral basque.
Activité en famille ou en individuel, à partir de 6 ans, accompagnée d’un adulte. .
Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18
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English : Atelier en famille Paysages, risques littoraux et adaptation
L’événement Atelier en famille Paysages, risques littoraux et adaptation Hendaye a été mis à jour le 2026-06-26 par Hendaye Tourisme & Commerce
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