Atelier en familles Paysages, risques littoraux et adaptation Route de la Corniche Hendaye
Atelier en familles Paysages, risques littoraux et adaptation Route de la Corniche Hendaye jeudi 9 juillet 2026.
Hendaye
Atelier en familles Paysages, risques littoraux et adaptation
Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Atelier créatif arts et sciences, le ludicrim : un savant mélange de lecture du paysage sur le terrain, de découverte des cartes anciennes et… de votre propre imagination!
Traitant à la fois du passé et de l’adaptation au changement climatique votre ludicrim personnalisé se produira en couleurs, collages…comme vous le souhaitez!
L’atelier se déroulera à Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque, dans un premier temps en extérieur sur les sentiers du domaine d’Abbadia puis en salle à l’intérieur de la maison.
Nous fournissons tout le matériel nécessaire.
Activité en famille ou individuelle, à partir de 6 ans accompagné par un adulte. .
Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
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English : Atelier en familles Paysages, risques littoraux et adaptation
L’événement Atelier en familles Paysages, risques littoraux et adaptation Hendaye a été mis à jour le 2026-06-23 par Hendaye Tourisme & Commerce
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