Informations pratiques

Écueillé

Atelier en intérieur Formation OBS’INDRE

Écueillé Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Envie de mieux connaître la biodiversité du département de l’Indre ?

Participez à la formation Obs’Indre où vous pourrez apprendre à consulter et à partager vos observations grâce à cette base de données naturaliste. Apportez votre ordinateur portable ou prêt de matériel possible. 5 .

Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

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English :

Would you like to learn more about the biodiversity of the Indre department?

L’événement Atelier en intérieur Formation OBS’INDRE Écueillé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pays de Valençay