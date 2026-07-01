Atelier en intérieur Formation OBS’INDRE Écueillé
mercredi 29 juillet 2026 · Écueillé
Informations pratiques
Écueillé
Atelier en intérieur Formation OBS’INDRE
Écueillé Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Envie de mieux connaître la biodiversité du département de l’Indre ?
Participez à la formation Obs’Indre où vous pourrez apprendre à consulter et à partager vos observations grâce à cette base de données naturaliste. Apportez votre ordinateur portable ou prêt de matériel possible. 5 .
Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net
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L’événement Atelier en intérieur Formation OBS’INDRE Écueillé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pays de Valençay
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