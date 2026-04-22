Écueillé

Sortie nature plantes urbaines

Écueillé Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29 14:00:00

fin : 2026-10-29 16:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Partez à la découverte des plantes sauvages qui prennent racines sur les trottoirs de nos villes. Cette sortie vous invite à explorer la biodiversité urbaine, à identifier ces espèces végétales résistances et à comprendre leur intérêt dans l’écosystème urbain.

Une immersion au cœur de la nature en ville.

Animateur C. Moreau 5 .

Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

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English :

Discover the wild plants that take root on our city sidewalks. This outing invites you to explore urban biodiversity, identify these hardy plant species and understand their importance in the urban ecosystem.

L’événement Sortie nature plantes urbaines Écueillé a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY