Train touristique du Bas-Berry, Gare – Train touristique du Bas-Berry, Écueillé

Informations pratiques

Train touristique du Bas-Berry Dimanche 20 septembre, 10h00 Gare – Train touristique du Bas-Berry Indre

Visite commentée gratuite des installations de la gare d’Écueillé et de la collection de véhicules historiques. Voyage en train à vapeur du Patrimoine à bord de véhicules classés « Monument Historique », proposé le 20 septembre à 14h30 au tarif habituel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le Train touristique du Bas-Berry, animé par l’association SABA, préserve avec les communes traversées le patrimoine bâti et technique de l’ancienne voie ferrée à écartement étroit du Chemin de fer du Blanc à Argent. Les gares sont toutes inscrites à l’Inventaire des Monuments Historiques et une partie du matériel roulant ancien est même classée. Cet ensemble exceptionnel s’étend sur 39 km entre Valençay, ville célèbre par son magnifique château, et le village d’Argy et son autre château classé. C’est un témoin vivant du patrimoine technique ferroviaire de la fin du XIXème siècle qui fait l’objet depuis 30 ans d’une remise en état et d’une valorisation touristique. La circulation à bord du Train du Bas-Berry permet de faire un voyage hors du temps présent à bord de matériels anciens historiques circulant au départ d’Écueillé vers Argy et Valençay.

Gare – Train touristique du Bas-Berry 96 bis avenue de la Gare 36240 Écueillé Écueillé 36240 Moulin de la Roche Indre Centre-Val de Loire 02 54 40 23 22 http://www.traintouristiquedubasberry.com Site historique de la gare d’Écueillé (ligne ferroviaire à voie étroite du Blanc à Argent) comportant un ensemble de bâtiments, installations et matériels roulant représentatifs d’une gare rurale du XIXe siècle.

Ensemble protégé au titre des Monuments Historiques. parking gratuit

Le Train touristique du Bas-Berry, animé par l’association SABA, préserve avec les communes traversées le patrimoine bâti et technique de l’ancienne voie ferrée à écartement.

© SABA