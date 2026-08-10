Informations pratiques

Écueillé

Journées Européennes du Patrimoine Train touristique du Bas-Berry

96B Avenue de la Gare Écueillé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association SABA vous propose le dimanche 20 septembre, une visite commentée gratuite des installations de la gare d’Écueillé et de la collection de véhicules historiques.

Le Train touristique du Bas-Berry animé par l’association SABA préserve, avec les communes traversées, le patrimoine bâti et technique de l’ancienne voie ferrée à écartement étroit du chemin de fer du Blanc à Argent. Les gares sont toutes inscrites à l’inventaire des Monuments Historiques et une partie du matériel roulant ancien est même classé. Cet ensemble exceptionnel s’étend sur 39 km entre Valençay, ville célèbre par son magnifique château, et le village d’Argy et son autre château classé. C’est un témoin vivant du patrimoine ferroviaire de la fin du XIXe siècle. Pour compléter votre journée, un voyage en train à vapeur du Patrimoine à bord de véhicules classés Monuments Historiques , vous est proposé à 14h30 au tarif habituel. .

96B Avenue de la Gare Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 6 51 98 10 07 tbb-trains-speciaux@outlook.fr

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English :

Bas-Berry tourist train.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Train touristique du Bas-Berry Écueillé a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Pays de Valençay