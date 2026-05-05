Atelier en nature « A la recherche du blob », Ruisseau du Colliard, Saint-Paul-sur-Yenne

Atelier en nature « A la recherche du blob » Mercredi 26 août, 12h00 Ruisseau du Colliard Savoie

Tarifs : Tarif normal 15€ ; Tarif réduit 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T12:00:00+02:00 – 2026-08-26T13:30:00+02:00

Fin : 2026-08-26T12:00:00+02:00 – 2026-08-26T13:30:00+02:00

Découvertes insolites et pause créative dans un lieu ressourçant. Amène tes crayons de couleurs !

Atelier d’1h30 pour tous : enfants à partir de 5 ans accompagnés d’adultes (parents, grand-parents…) avec une petite marche de 20mn.

Saint-Paul-sur-Yenne

Sortie assurée avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance). Autres dates possibles à la demande pour groupe de 5 à 15 participants : me contacter.

Durée : 1h30

Activité organisée par Magali – Guide en Sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/atelier-en-nature-a-la-recherche-du-blob-9618

Ruisseau du Colliard Ruisseau du Colliard Saint-Paul-sur-Yenne 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-en-nature-a-la-recherche-du-blob-9618 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/atelier-en-nature-a-la-recherche-du-blob-9618 »}]

Dans un lieu feutré en sous-bois, au fil de l’eau, nous partirons ensemble en quête du Blob et à la rencontre d’autres êtres vivants surprenants ! Nature Atelier nature