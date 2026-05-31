Balade ressourçante « Sur la Voie des libellules », Les Vellats, Saint-Paul-sur-Yenne

Balade ressourçante « Sur la Voie des libellules » Jeudi 30 juillet, 11h30 Les Vellats Savoie

Tarifs : Enfant moins de 12 ans 12€ ; Adulte 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T11:30:00+02:00 – 2026-07-30T14:00:00+02:00

Fin : 2026-07-30T11:30:00+02:00 – 2026-07-30T14:00:00+02:00

Ouvert à tous, enfants et adultes – 1h15 de marche facile (90m de dénivelé) + ateliers d’éveil sensoriel, marche consciente et afghane, land’art etc…

Saint Paul sur Yenne (Savoie)

Co-voiturage possible à partir de Novalaise (RV à 13h40 ou 9h au parking du SPAR)

Magali vous guide en vous invitant à une parenthèse de bien-être dans différentes forêts et lieux préservés du Pays du Lac d’Aiguebelette et de notre belle région. Une reconnexion à la Nature guidée en douceur, pour s’apaiser, se revigorer… et se remettre en lien avec notre propre Nature ! Marche consciente, éveil sensoriel, respiration sylvique, connexion aux arbres et à la Nature, méditation guidée et autres expériences surprenantes au gré des balades.

Sortie assurée avec un minimum de 5 participants (confirmation 24 à 48h à l’avance).

Autres dates possibles à la demande pour petit groupe ou en mode Solo ou Duo : me contacter.

Durée : 2h30

Activité organisée par Magali – Guide en Sylvothérapie

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-sur-la-voie-des-libellules-9616

Les Vellats Les Vellats Saint-Paul-sur-Yenne 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-sur-la-voie-des-libellules-9616 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/balade-ressourcante-sur-la-voie-des-libellules-9616 »}]

De prairies en forêts, au pied de la Dent du Chat, nous partirons à la rencontre de grands châtaigniers et cheminerons sur la voie des libellules jusqu’à leur repaire secret et rafraîchissant ! Nature Sortie nature