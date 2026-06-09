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[Atelier enfant] A travers un hublot Vue sur l’Océan ESTRAN CITE DE LA MER Dieppe

[Atelier enfant] A travers un hublot Vue sur l’Océan ESTRAN CITE DE LA MER Dieppe mardi 7 juillet 2026.

Lieu : ESTRAN CITE DE LA MER

Adresse : / 37 Rue de l'Asile Thomas

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Dieppe

[Atelier enfant] A travers un hublot Vue sur l’Océan

ESTRAN CITE DE LA MER / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :
2026-07-07

Chaque année, l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer organise le Jardin des Mers de la Station Nautique Dieppe Pays Normand.
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h00 à 16h30
Les animateurs accueillent les enfants pour des activités de découverte du milieu marin.
Les enfants pourront découvrir le littoral et ses richesses.

Aujourd’hui À travers un hublot Vue sur l’océan

Construis ton propre hublot en 3 parties et imagine ce que tu pourrais voir sous la mer. Créativité et rêverie au rendez-vous !

Les animations sont encadrées par deux animateurs de l’E.S.T.R.A.N. Cité de la Mer pour un groupe d’enfants de 4 à 10 ans.
Le nombre de places est limité

Equipement à prévoir des bottes pour les sorties plage, un ciré en fonction de la météo.   .

ESTRAN CITE DE LA MER / 37 Rue de l’Asile Thomas Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 93 20  contact@estrancitedelamer.fr

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English : [Atelier enfant] A travers un hublot Vue sur l’Océan

L’événement [Atelier enfant] A travers un hublot Vue sur l’Océan Dieppe a été mis à jour le 2026-06-04 par Seine-Maritime Attractivité

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