Atelier enfant autour de l’exposition Ciels, terres, mers, feux, Centre d’art contemporain de Châteauvert, Châteauvert

Atelier enfant autour de l’exposition Ciels, terres, mers, feux Jeudi 9 juillet, 10h00 Centre d’art contemporain de Châteauvert Var

Limité à 14 enfants- 4€ par enfants – entre 6 et 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T10:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00

Chaque jeudi des vacances scolaires, l’équipe de médiation du Centre d’art de Châteauvert propose un atelier pour les enfants de 6 à 12 ans en lien avec l’exposition présentée.

Centre d’art contemporain de Châteauvert 460 chemin de la Réparade 83670 Châteauvert Châteauvert 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 02 04 66 http://www.centredartchateauvert.fr https://www.instagram.com/centredart_chateauvert/;https://www.facebook.com/cac.chateauvert/;https://museesetcentresdart.caprovenceverte.fr/centre-dart-contemporain-de-chateauvert/ Ancré au cœur d’un territoire rural et naturel, classé Natura 2000, le Centre d’Art Contemporain de Châteauvert (CACC) constitue un lieu unique de rencontre entre art, paysage et société. Installé dans un écrin de verdure traversé par le fleuve Argens et entouré d’un jardin de sculptures de dix hectares, il offre un espace d’expérimentation rare où création contemporaine et environnement dialoguent en permanence.

Structure culturelle de l’Agglomération Provence Verte, le CACC mène une mission à la fois artistique, éducative et territoriale. Sa programmation associe expositions, résidences, productions, commandes publiques et acquisitions d’œuvres, tout en développant un maillage actif avec les acteurs locaux – écoles, associations, artisans, chercheurs, et habitants. Ces derniers sont notamment impliqués dans la commission sculpture, instance participative qui prend part à la réflexion sur les œuvres du jardin et leur intégration dans le paysage.

Lieu de recherche et de production, le CACC accueille chaque année des artistes dont les démarches entrent en résonance avec l’esprit du lieu : attention au vivant, observation du territoire, expérimentation des matériaux, et questionnement sur nos manières d’habiter le monde. Le centre favorise les croisements entre disciplines – arts plastiques, design, architecture, écologie, savoir-faire artisanaux – pour encourager de nouvelles formes de dialogue entre culture et nature.

À la fois espace de création, de médiation et de contemplation, le Centre d’Art Contemporain de Châteauvert s’affirme ainsi comme un laboratoire à ciel ouvert et un lieu de partage. Parking gratuit sur place avec une place PMR.

Chaque jeudi des vacances scolaires, l’équipe de médiation du Centre d’art de Châteauvert propose un atelier pour les enfants de 6 à 12 ans en lien avec l’exposition présentée.

©SARA OUHADDOU A la recherche des étoiles, je suis revenue avec des fleurs Crédit MUCEM Marseille