Poucette – Chateauvert (83) – Saison culturelle au Centre d’Art Contemporain, Centre d’Art Contemporain, Châteauvert

Poucette – Chateauvert (83) – Saison culturelle au Centre d’Art Contemporain Samedi 12 décembre, 15h00 Centre d’Art Contemporain Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T15:00:00+01:00 – 2026-12-12T16:00:00+01:00

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Centre d’Art Contemporain 83670 Chateauvert Châteauvert 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans