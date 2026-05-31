Exposition Ciels, terres, mers, feux, Centre d’art contemporain de Châteauvert, Châteauvert

Exposition Ciels, terres, mers, feux 11 juillet – 29 novembre Centre d’art contemporain de Châteauvert Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T10:00:00+02:00 – 2026-07-11T13:00:00+02:00

Fin : 2026-11-29T14:00:00+01:00 – 2026-11-29T17:00:00+01:00

Au croisement des éléments et des mondes, la Méditerranée compose un paysage où les formes, les croyances et les gestes n’ont cessé de se transformer. Mer intérieure, foyer de civilisations, espace de traversées, elle est une géographie mouvante où s’entrelacent mémoires anciennes et renaissances contemporaines.

Ciels, terres, mers, feux propose d’explorer cet héritage en perpétuel devenir à travers un atlas de métamorphoses : les ciels comme miroirs des imaginaires, les terres comme archives vivantes, les eaux comme matière de circulation et de transmission, les feux comme énergie première du souffle et de la création.

Les artistes invités, Sara Ouhaddou et Younès Rahmoun, activent cet atlas en réinventant des gestes anciens — du tissage aux lampes de verre, des rituels soufis aux cosmologies du quotidien — qu’ils déplacent dans le présent pour ouvrir de nouvelles formes de dialogue entre les rives. Leur travail, ancré dans l’artisanat, la spiritualité et l’expérimentation, compose un récit méditerranéen où tradition et contemporanéité s’éclairent mutuellement.

Entre circulation des savoir-faire, mutations des matériaux et réactivation de motifs vernaculaires, l’exposition esquisse une Méditerranée fluide, traversée, réinventée : une mer de transformations partagées.

Commissariat : Véronique Collard-Bovy

Ce projet porté par le Centre d’Art Contemporain de Châteauvert de l’Agglomération Provence Verte est rendu possible grâce au soutien de l’Institut Français dans le cadre de la Saison Méditerranée, de la Direction Régionale des Affaires Culturelle Provence Alpes-Côte d’Azur et de la Région Sud Provence Alpes-Côte d’Azur.

Centre d’art contemporain de Châteauvert 460 chemin de la Réparade 83670 Châteauvert Châteauvert 83670 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 81 02 04 66 http://www.centredartchateauvert.fr https://www.instagram.com/centredart_chateauvert/;https://www.facebook.com/cac.chateauvert/;https://museesetcentresdart.caprovenceverte.fr/centre-dart-contemporain-de-chateauvert/ Ancré au cœur d’un territoire rural et naturel, classé Natura 2000, le Centre d’Art Contemporain de Châteauvert (CACC) constitue un lieu unique de rencontre entre art, paysage et société. Installé dans un écrin de verdure traversé par le fleuve Argens et entouré d’un jardin de sculptures de dix hectares, il offre un espace d’expérimentation rare où création contemporaine et environnement dialoguent en permanence.

Structure culturelle de l’Agglomération Provence Verte, le CACC mène une mission à la fois artistique, éducative et territoriale. Sa programmation associe expositions, résidences, productions, commandes publiques et acquisitions d’œuvres, tout en développant un maillage actif avec les acteurs locaux – écoles, associations, artisans, chercheurs, et habitants. Ces derniers sont notamment impliqués dans la commission sculpture, instance participative qui prend part à la réflexion sur les œuvres du jardin et leur intégration dans le paysage.

Lieu de recherche et de production, le CACC accueille chaque année des artistes dont les démarches entrent en résonance avec l’esprit du lieu : attention au vivant, observation du territoire, expérimentation des matériaux, et questionnement sur nos manières d’habiter le monde. Le centre favorise les croisements entre disciplines – arts plastiques, design, architecture, écologie, savoir-faire artisanaux – pour encourager de nouvelles formes de dialogue entre culture et nature.

À la fois espace de création, de médiation et de contemplation, le Centre d’Art Contemporain de Châteauvert s’affirme ainsi comme un laboratoire à ciel ouvert et un lieu de partage. Parking gratuit sur place avec une place PMR.

Au croisement des éléments et des mondes, la Méditerranée compose un paysage où les formes, les croyances et les gestes n’ont cessé de se transformer. Mer intérieure, foyer de civilisations, espace …

©SARA OUHADDOU A la recherche des étoiles, je suis revenue avec des fleurs Crédit MUCEM Marseille